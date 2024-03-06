غادة عادل تعتدي على جارتها داخل البنك والشرطة تتدخل

الأربعاء، 06-03-2024
11:23 ص
اتهمت ربة منزل، الفنانة
الشهيرة غادة عادل
، بالتعدي عليها بالسب والقذف، أثناء وجودهما في أحد أفرع البنوك الشهيرة بمجمع في مكان سكنهما في مدينة السادس من أكتوبر.
وفي التفاصيل، حررت ربة المنزل محضرا بأحد أقسام الشرطة، ضد الفنانة غادة عادل
، متهمة إياها بالتعدي عليها.
وقالت الشاكية إن الفنانة
جارتها في المجمع السكني محل الواقعة، ولا توجد خلافات سابقة بينهما، وفق "المصري اليوم".
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق، حيث طلبت مبدئيا تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة.