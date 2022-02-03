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غادة إبراهيم تكشف عن مشهد تسبب في طلاقها

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غادة ابراهيم
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الخميس، 03-02-2022 03:05 م
كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن سبب طلاقها من زوجها، مؤكدة أنه بسبب مشاهدها الجريئة في دورها بفيلم "الإمبراطورة"، والذي وصف بدور إغراء.
وقالت غادة خلال لقاءها في برنامج "ونقول كمان"، عبر شاشة "النهار": "انفصلت عن زوجي بسبب دوري في فيلم الإمبراطورة"، ولم أكن أعلم أنه دور إغراء، لأنه لم ُيكتب في السيناريو، ولكن المخرج غّير بعض الأشياء أثناء
التصوير، مثل الملابس، ولم أرفض الدور، لأنه كان أول تجاربي التمثيلية، مع نجوم كبار مثل نادية الجندي، واعتبرتها فرصة كبيرة جدًا، وحاولت إثبات نفسي، وأثناء التصوير كنت أدعو الله ألا يشاهد زوجي مشاهدي، ولكنه شاهدها بمجرد عرض الفيلم، وحدث الانفصال بسبب تلك المشاهد، قبل أن نعود للارتباط مرة أخرى".

 

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