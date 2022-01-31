الثلاثاء 01 فبراير 2022
توقيت مصر 02:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامي كويتي شهير يعلن عودته إلى الإسلام بعد عام من ارتداده (فيديو)

السفارة الأمريكية تزف بشرى سارة لهذه الفئة من السعوديين

صور صادمة.. «صلاح» يجلس في «جردل» لعمل استشفاء بعد مباراة المغرب

فيديو يوثق المشاجرة.. تعرف على سبب تجدد الاشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب

ضربة قاصمة.. ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية بدولة عربية

مدرب المغرب يفاجئ الجميع بتصرف غير لائق بعد الهزيمة من مصر

إلهام شاهين: فيلمي +18 وأتمنى أن يراه الجميع.. وماذا عن زوجها؟

بعد مباراة المغرب.. كيروش يطلب إجراءات مشددة قبل لقاء الكاميرون

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

رضا عبدالعال بهجوم عنيف على نجمي منتخب مصر:«لازم يقعدوا على الدكة»

ADS
 

«عيب وراثي في الرحم».. حورية فرغلي تكشف سبب عدم قدرتها على الإنجاب

download
حورية فرغلي
Native
Teads
الإثنين، 31-01-2022 10:29 ص

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب عدم قدرتها على الإنجاب في الوقت الحالي، موضحة أنها تبنت في وقت سابق ابن عاملتها.
وخلال مقابلة في برنامج "كلمة أخيرة"، أوضحت حورية فرغلي أنها تعاني من عيب خلقي وراثي منذ ولادتها يمنعها من الإنجاب بعد سن الأربعين، وهو صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفية، لافتة إلى أن الطبيب المعالج نصحها بضرورة وسرعة الزواج والإنجاب في سن ما بين 30 و40 عاما، وفي أعقاب ذلك يتم إزالة الرحم، لكنها الآن بلغت 44 عاما ولم تستطع الإقدام على خطوة إزالة الرحم.
وأكدت الفنانة أنها حاولت اللجوء إلى التبني في الفترات السابقة، مضيفة: "تبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا يشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة، حبيتوا عشان أول ما دخلت الملجأ جري عليا، رغم أنه مش بيسمع وحضني، لكن للأسف رغم إني كفلته فقط لأن ما ينفعش اصطحبه للمنزل بسبب عدم زواجي وقتها لكنه مات بعد فترة".
وأضافت موضحة: "كانت فيه واحدة عاملة عندي وحامل من شاب سنغالي وهرب وتركها بعدما نما لعلمه حملها، وقررت معها الاحتفاظ بالطفل ورعايته، وحدث بالفعل وتعلق بي الطفل بشدة، لكن أمه شعرت بالغيرة من تعلق نجلها بي فأخدته وهربت".
وتابعت: "بصدق في السحر والأعمال.. وبعد مسلسل ساحرة الجنوب اتلعنت ولقيت ناس عاملينلي سحر ولكن مش عارفاهم مين".
 

إقرأ ايضا

Image1_1202126105137376103438

إعلامي كويتي شهير يعلن عودته إلى الإسلام بعد عام من ارتداده (فيديو)

الهام-شاهين

إلهام شاهين: فيلمي +18 وأتمنى أن يراه الجميع.. وماذا عن زوجها؟

2022_1_31_11_0_9_215

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

أخبار متعلقة

الفنانة-شريفة-ماهر-1639363265-0

شريفة ماهر تفجر صدمة في أول تعليق على وفاة ابنها الذي رفع قضية ضدها

20695477131643388291

وفاة نجل فنانة شهيرة بعدما طردها من منزلها ورفع قضية ضدها

26-01-22-365893769

سهير المرشدي تستغيث: «أختي ماتت من يومين ومش عارفة أدفنها»

20210105123502352

حورية فرغلي تستذكر جمالها قبل سنوات بصورة: ليت الشباب يعود يومًا

14351

سمية الخشاب لـ شاب تحرش بها: «هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر»

19_2021-637501386156393273-639

زوج سميرة أحمد ينشر صورتها بعد أنباء عن وفاتها.. شاهد كيف أصبحت