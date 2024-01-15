"عيب عليكم".. أحمد موسى يوجه رسالة محرجة لـ محمد صلاح

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احمد موسى
الإثنين، 15-01-2024 01:57 ص

 

استنكر الإعلامي أحمد موسى، أداء لاعبي منتخب مصر أمام فريق منتخب موزمبيق في المباراة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق به أخطاء، مضيفا: واثقون في أداء منتخب مصر وندعمه في المباريات المقبلة.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب أهدر العديد من الفرص لتحقيق الفوز على موزمبيق، موجها حديثه إلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: “ما ينفعش يا صلاح ما نخرجش من المباراة بالفوز، وعيب عليكم، وضربة الجزاء لصالح المنتخب جاءت بدعوات المصريين، ومنتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية الثامنة”.

 

تشجيع منتخب مصر

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن 100 مليون مصري ينتظرون الفرحة من لاعبي المنتخب، فالمنتخبات الإفريقية قوية، ويجب تشجيع منتخب مصر في المباريات المقبلة.

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