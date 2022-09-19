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عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين

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عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين

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الذهب
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الإثنين، 19-09-2022 03:54 م نسمه عبد الوهاب
ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وارتفع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 744 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 957 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1116 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1275 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8928 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
سعر الذهب اليوم عالميا
انخفض سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1662 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.77%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

 

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