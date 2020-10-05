عودة تدريجية للمعتمرون في مكة المكرمة وسط احتياطات صحية مكثقة

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عودة المعتمرين تدريجياً للمسجد الحرام والمسجد النبوي
عودة المعتمرين تدريجياً للمسجد الحرام والمسجد النبوي
 
الإثنين، 05-10-2020 09:41 م المصريون
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استئناف اداء العمرة بمكة المكرمة بشكل تدريجي من خلال ثلاث مراحل بدأ من الغد 4 تشرين الأول/اكتوبر، حيث قام بعض المعتمرون بأداء مناسك العمرة ملتزمين بمسارات التباعد الإجتماعي  وسط احتياطات صحية مكثفة، وذلك مع استئناف السلطات السعودية جزئيا المناسك التي تم تعليقها قبل سبعة أشهر بسبب  إنتشار جائحة كوفيد-19.
وتتم عودة مناسك العمرة بشكل  تدريجي في خطوة أولى سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم،  وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت "العديد من الإجراءات الاحترازية"، وسيتم تعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه منه. وسيمنع أيضا الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود، وسيتم أيضا "تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا" على أحد المعتمرين.
وسيواكب كل مجموعة من 20 أو 25 معتمرا مرافق صحي وسيتم تخصيص فرق طبية للتدخل إن اقتضى الأمر.
وفي 18 من تشرين الأول/اكتوبر، سيُزاد عدد المعتمرين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ليصبح نحو 15 ألف معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصل إلى الحرم المكي لأداء الصلاة، وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سيسمح للقادمين من الخارج بالدخول، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 20 ألف معتمر في اليوم ويسمح لـ60 ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.
 

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