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عودة الفنان خالد سامي للحياة بعد 5 محاولات إنعاش

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الخميس، 03-06-2021 10:25 ص

عاد الفنان السعودي الشهير خالد سامي إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض ومحاولات الأطباء لإنعاش قلبه 5 مرات.
وأفاد تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، أن العناية الإلهية أنقذت والده بعدما توقف قلبه.
وقال تركي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه رغم عودة القلب إلى النبض فإن والده ما زال غائباً عن الوعي وينتظرون نتائج الفحوصات التي أجريت له.
وأضاف: "لا يوجد حديث يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".
كانت عائدة العتيبي زوجة الفنان خالد سامي قد غردت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" موضحة تطورات وضع زوجها الأخير بعد تساؤلات الجمهور عن حالته الصحية الحالية، وما الذي تطور بها بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرَّض لها في شهر رمضان.
وكتبت: "الحمد لله المتفضل على جميع خلقه مستجدات حالة خالد سامي هي انتكاس حالته منذ 27 رمضان، مما استدعى إدخاله العناية المشددة ولا يزال، لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده".
 

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