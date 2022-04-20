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«عندها بروز في جسمها».. سمية الخشاب ترد بعنف على هاني البحيري: بص لنفسك

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سمية الخشاب
Native
Teads
الأربعاء، 20-04-2022 10:43 ص


ردت الفنانة سمية الخشاب على انتقاد مصمم الأزياء هاني البحيري لملابسها، الذي وصفها بأنها لا تلائم عمرها، قائلة "يبص على نفسه الأول".
وقالت الخشاب في تغريدة على حسابها في ”تويتر“: ياريت كل واحد قبل ما يخبط في حد ويقول كلمه مش إيجابية يبص علي نفسه الأول أو أحسن مينتقدش حاجة في حد تاني وهو ما يعلم به إلا ربنا.
وانتقد هاني البحيري ملابس مجموعة من الفنانات من بينهن الفنانة سمية الخشاب، حيث قال عنها أن ملابسها لا تعجبه، ولا تراعي سنها.
وتحدثت الخشاب عن الانتقادات في تغريدة أخرى قالت فيها: ”الكلمة الطيبة صدقة، معرفش ليه بقينا بنبخل بالكلام الحلو، لو معندناش كلمة حلوة ياريت نسكت أحسن“.
وكان هاني البحيري قال خلال استضافته مساء الإثنين، في برنامج ”سابع سما“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار تعليقا على صورة للفنانة سمية الخشاب في أحد المحافل: “ سمية صديقتي، بس ملابسها مش عجباني، ومش مناسبة، ولازم تراعي السن، ولو جسمها مساعد تلبس بس بشكل ملائم شوية“.
وتعليقا على صورة للفنانة دينا الشربيني أكد البحيري: ”دينا من أحلى البنات اللي ممكن تقابلها، ودمها خفيف ولطيفة جدا، لكن اختياراتها مش بتعجبني، مع إن عندها قبول غير طبيعي“.
وانتقد البحيري، كذلك، إطلالة الفنانة الأردنية صبا مبارك في مهرجان الجونة، التي ظهرت فيها مرتدية بدلة رجالية، حيث قال: ”بحب على الريد كاربت يكون حاجة أبسط وأشيك من كده، هو رائج جدا فكرة البدلة للسيدات، لكن بحب الست تكون أنثى في إطلالتها“.
ونصح هاني البحيري الفنانة ناهد السباعي أن تقوم بإنقاص وزنها حتى يتناسب مع الفساتين التي ترتديها، حيث علق على صورة لها بإحدى المهرجانات مشيرا إلى أن هذا الفستان يحتاج جسدا ممشوقا، حتى لا تبين هذه البروز الظاهرة لدى ناهد.
 

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