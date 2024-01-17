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"عمو خدني الشقة وعمل معايا حاجات وحشة".. تفاصيل واقعة القاهرة الجديدة المخزية

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ارشيفية
الأربعاء، 17-01-2024 10:36 ص


نشرت وسائل إعلام نص التحقيقات في واقعة اتهام شخص بالتعدي على صغير بعد ما استدرجه إلى غرفته الخاصة في القاهرة الجديدة.

وقال الطفل الضحية في تحقيقات النيابة العامة، أنه يبلغ من العمر 7 أعوام طالب بالصف الأول الابتدائي، وفي يوم الواقعة استدرجه المتهم إلى شقته بحجة إعطائه لعبة.

وشرح الطفل الصغير تفاصيل استدراجه إلى مكان الواقعة حيث قال: "اللى حصل أنا كنت بصلى فى الجامع اللى عند البيت عندنا أنا واتنين أصحابي ولقيت واحد راجل في الجامع بيقوللى تعالى معايا هاديلك عربية بالريموت لعبة وراح أخدنى شقة في عمارة وراح كتم أنفاسي وخلعنی هدومي وبعدين لما قام أنا طلعت أجرى على البيت.

وأوضح الضحية في التحقيقات أنه كان يصلي العصر في يوم الواقعة وعندما قابله المتهم استدرجه إلى الشقة بحجة إعطائه لعبة.

وجاءت أقوال الضحية كالآتي : 
س/ ما كيفية تقابلك مع المدعو محمد م. "أفهمناه"؟

ج/ أنا قابلته في الجامع لما كنت بصلى العصر

س/ ما الحوار الذي دار بينك وبين المتهم “أفهمناه”؟

ج هو قالي تعالى معايا هاديك عربية لعبة بالريموت

س/ ما الذي دعاك إلي التوجه رفقة المتهم

ج/ أنا لقيته بيصلى معانا وكنت فاكر إنه راجل كويس

س/ بماذا تتهم المدعو / محمد م. “أفهمناه”؟

ج هو خدني الشقة بتاعته وعمل معايا حاجات وحشة.


 وكشف أمر الإحالة قيام المتهم باستدراج ولد صغير في القاهرة الجديدة إلي محل سكنه بعد أن أوهمه بتقديم لعبة له وأثناء دخوله الشقة اعتدى عليه .

راجل شمال
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم كتم أنفاس الولد الصغير أثناء دخوله الشقة وجرده من ملابسه وتناوب الاعتداء عليه عدة مرات.

 

و اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحقيقات، وثبت بالتقرير الطبي المحرر من المستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على الولد الصغير "المجنى عليه" تبيين أنه يعاني من احمرار بمنطقة الشرج إثر احتكاك.

القاهرة الجديدة
وأشار أمر الإحالة أن مجري التحريات عمر خالد  29 سنة  نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.

وثبت بالاطلاع علي صورة قيد ميلاد المجني عليه أنه يبلغ 7 سنوات وسؤاله قرر قيام المتهم بالاعتداء عليه.

قانون العقوبات
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

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