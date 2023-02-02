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عمل علاقة مع 10 فتيات في وقت واحد .. "أم يوسف" تفضح ابنها بطريقة صادمة

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ارشيفية
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Teads
الخميس، 02-02-2023 10:46 ص

 

 

 

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي " تيك توك" ، أثار صدمة متصفحيه، حيث كشفت أم ليبية علاقات نجلها المتعددة بالفتيات، وذلك من خلال تصفح هاتفه الخاص، ولم تكتفي بمعرفة ذلك فقط، بل قررت الانتقام منه، ما أثار دهشة الجميع.

 

كشفت أم يوسف، من ليبيا، أن نجلها يخدع 10 فتيات في الوقت ذاته، وعلى علاقة حب بهم جميعًا، ما دفعها لعمل شات جماعي على موقع " الواتساب" وجمعت البنات جميعًا، حتى تفضح فعله نجلها، دون خوف.

 

ومن ثم قامت بإرسال تسجيل صوتي لها، وأكدت أن يوسف يواعد جميع الفتيات معًا، وقالت : أنه ولد مش تمام، وانه يلعب بمشاعركم، وأخباره لكم بأن هاتفه معطل كذب، وذلك لأن الهاتف معي، وسيعاقب على فعلته معكم.

 

وتابعت حديثها في التسجيل الصوتي، بأنه لا يمتلك السيارة الموجودة معه، و " انه ولد مش كويس وكاذب، لو كانت واحدة كان ممكن نقول أوك لكن انتوا 10"، و لقى هذا الفيديو انتشارًا كبيرًا على "تيك توك".

 

ونال مقطع الفيديو العديد من التعليقات ما بين السخرية والإعجاب الشديد حول شجاعة وجرأة الأم في عدم التستر على ما فعله نجلها.

 

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