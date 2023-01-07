عملية تجميل فاشلة.. صورة للفنانة نور تثير ضجة

السبت، 07-01-2023
03:03 م
شهدت مواقع التواصل
الاجتماعي في الساعات الأخيرة تداول صورة صادمة للفنانة اللبنانية نور ما أثار فزع
محبيها.
وظهر وجه نور في
الصورة مشوهاً بصورة بالغة، وهو ما أثار قلق الجمهور والتساؤل حول حقيقة الصور.
فيما قالت مصادر،
إن الصور من كواليس فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، الذي تلعب نور فيه
دور البطولة النسائية أمام نجم الكوميديا محمد هنيدي
، والذي طُرِح مؤخراً في دور السينما،
حيث تعرضت نور لعملية تجميل
فاشلة في الفيلم.
وقالت نور إنها
سعيدة بالمشاركة في الفيلم وخصوصاً لتعاونها مع محمد هنيدي
باعتباره واحد من أهم نجوم
الكوميديا في مصر والوطن العربي.
فيلم "نبيل
الجميل أخصائي تجميل" من بطولة محمد هنيدي
، نور، محمد سلام، محمد ثروت، محمود
حافظ، رحمة أحمد، حجاج عبدالعظيم، محمد الصاوي، ضياء الميرغني ومادلين طبر، تأليف أمين
جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.