«عملت وربنا سترني»..فنانة شهيرة تفضح ما يحدث داخل الوسط الفني من انحطاط أخلاقي
شمس
Native
الأربعاء، 01-09-202110:49 ص
أثارت الفنانة
الكويتية الشهيرة شمس، جدلا واسعا بعد انتقادها وتصريحاتها حول الوسط الفني
ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شمس في
مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “سناب شات” : “العالم الفني مليء بتعاطي المخدرات
والسُكر والانحطاط الأخلاقي”.
وأضافت الفنانة
الكويتية: الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه،
وأتحدى واحد أو وحدة من “البلوجرز” الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، ويضعون عينهم في
عيني، ويخبرونني أن نقودهم فقط من الإعلانات”.
وتابعت :
“وأتحداهم أيضا أن يخبروني أنهم سعيدين، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون
الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم”، مشيرة إلى أن “هؤلاء المشاهير مضطرين أن
يصوروا لجمهورهم هذه الصورة، ليرتاحوا فقط”.
وأردفت قائلة:
“أنا لا أدعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ وحدة خلقها رب العالمين، وأزفت وحدة،
لكن أزفت وحدة تنصحكم.. دائما النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم
يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه غير..ربي
سترني، وزرع فيني حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان..أزاحني
الله على أن أتبع هؤلاء المشاهير”.