الخميس 17 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني

المحكمة تصدم فنان شهير بسجنه 22 عامًا

أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة

عمر كمال يفضح حمو بيكا بعد وصفه بـ«الصاحب المزيف»

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الدورى الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

أحمد موسى ينفعل على الهواء:« في مشكلة كبيرة»

خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة

ADS
 

عمر كمال يفضح حمو بيكا بعد وصفه بـ«الصاحب المزيف»

913
عمر كمال وحمو بيكا
 
الخميس، 17-12-2020 10:27 ص المصريون


خرج المطرب عمر كمال، عن صمته بعد الإهانات التي وجهها له مطرب حمو بيكا واتهامه بأنه "صاحب مزيف".
 وقال كمال في الفيديو الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي: "أنا تحملت كتير جدا إيهانات بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقول لك يا (أبو كرش) لكن كل دي إيهانات أنا ماليش فيها".
وتابع كمال: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بيجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمل له إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز أعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق ما دفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام".
وواصل في هجومه على حمو بيكا: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سبت لك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطها لك، وضمنتك في مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ولو كنت لوحدك ما كانش حد هيديك عربية".
اضغط لمشاهدة الفيديو
 

إقرأ ايضا

2019080812040545

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

فنانة

فنانة تعلن دعمها لـ العلاقات المثلية: لو ابني حابب يكون كدا معنديش مانع

تيم حسن

شقيق تيم حسن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوسامته

أخبار متعلقة

حمو-بيكا-1-1

حمو بيكا يشتم هذا الفنان: محدش يكلمني على الشخصية دي

0

صادم.. مقتل فنان شهير في الشارع وكاميرا مراقبة توثق ما حدث

فنان

تسريب صور لفنان شهير قبل النجومية .. كان يعاني من سمنة مفرطة .. وهكذا برر الصورة

20200615190401564

رد مفاجيء من إيناس الدغيدي على هجوم بسمة وهبة

187868_0

بعد تداول هذا الفيديو.. آل الشيخ يخرج عن شعوره:«حياتي الخاصة ليًّ»