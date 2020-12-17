عمر كمال يفضح حمو بيكا بعد وصفه بـ«الصاحب المزيف»

الخميس، 17-12-2020
10:27 ص
المصريون
خرج المطرب عمر كمال
، عن صمته بعد الإهانات التي وجهها له مطرب حمو بيكا
واتهامه بأنه "صاحب مزيف".
وقال كمال في الفيديو الذي نشره
عبر موقع التواصل الاجتماعي: "أنا تحملت كتير جدا إيهانات بعض الناس، لكن أنا
ممكن أطلع أقول لك يا (أبو كرش) لكن كل دي إيهانات أنا ماليش فيها".
وتابع كمال: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية
بيجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي
ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمل له إعلان من غير ما ياخد
إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا
عايز أعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق ما
دفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام".
وواصل في هجوم
ه على حمو بيكا
: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا
عمري ما كسبت من وراك، أنا سبت لك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك
أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطها لك، وضمنتك في مليون و٨٠٠ ألف
جنيه، ولو كنت لوحدك ما كانش حد هيديك عربية".
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