عمر كمال يُعلق على قرار وقفه عن الغناء في مصر

الأربعاء، 16-02-2022
10:24 ص
أوقفت نقابة المهن الموسيقية، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال
، عن الغناء
في مصر بعد تصريحاته عن النقابة في أحد اللقاءات التليفزيونية التي هاجم خلالها
النقيب.
وأشار مصدر من نقابة المهن الموسيقية، إلى أن مدة الإيقاف غير معلومة،
ولكنها ستستمر لحين تحديد موعد للتحقيق معه داخل النقابة، خلال الأيام القليلة
المقبلة، عقب عودته من السفر خارج البلاد، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانًا صحفيًا
خلال ساعات بشأن ذلك القرار.
وقال المستشار سعد متولي: "قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة
الفنان هاني شاكر إيقاف المطرب عمر كمال
بعد تصريحاته على الفضائيات، والتي هاجم
فيها النقيب هاني شاكر، وسيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن
الموسيقية خلال الأيام الجارية".
وأضاف: "عمر كمال
طالع في لايف وبيتكلم عن نقابة المهن الموسيقية
والنقيب هاني شاكر بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات
القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة".
من جانبه علق عمر كمال
، على قرار إيقافه بأنه لم يكن سكران أو تحت تأثير
الكحول، أثناء قيامه بتسجيل فيديو لايف يهاجم فيه كل من اتهم حفلاته وجولته في
أمريكا، بأنها خارج اللباقة وداخل أماكن سهر متدنية المستوى.
وأضاف في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر الإعلامي شريف عامر: «أحد المتابعين
رد عليا بأن هاني شاكر هيمرجحك ورددت عليه قائلا هاني شاكر بيمرجح إللي يغلط، وأخر
رد بأن هاني شاكر هيحجزلك تذكرة رجوعك، رددت عليه بأن المتعهد الخاص بي حجزلي
التذكرة، وآخر قالي توب وروح صلي وقلت له علاقتي بربنا تخصني».
وتابع: «أرسلت رسالة توضيح للفنان هاني شاكر، وقلت له أنت جزمتك فوق راسي،
محدش يقدر يزعلك أو يغلط في حضرتك ،وأرسلتها لكل أعضاء النقابة، أنا مقدرش أغلط في
حد، أنا راجل بشرف بلدي».
وتساءل: «ليه يطلع لي قرار إيقاف أنا عاوز أعرف، وأنا سأعاود ٧ مارس، وأين
النقابة في حمايتي، من كل إعلامي تطاول عليا وعاوز أعرف مين بيتهمني أني سكران هو
أنتوا عملتولي dna».