عمر كمال: أفضل الزواج العرفي لهذا السبب





كشف المطرب عمر كمال مواصفات الفتاة التي يرغب في الارتباط بها، كما أبدى رأيه في قضية الزواج العرفي.

وفي حوار له مع الإعلامية سالي عبدالسلام في برنامج "حد النجوم" عبر القناة الأولى، أوضح عمر كمال مواصفات الفتاة المثالية بالنسبة له قائلاً: "أريدها طيبة وبنت حلال. وأكون أنا محور حياتها. لا أعتقد أنه من الضروري أن تعمل، يجب أن تهتم بي فقط".

وأوضح عمر كمال قائلاً: "لقد وقعت في الحب مرتين، لكن لم يكن هناك نصيب. لذلك أعتقد أن الزواج العرفي أفضل، لأنه يبعد الناس عن التدخل في كل التفاصيل وإفساد الأمور".

تحدث عمر كمال بوضوح عن أسباب رفضه لفكرة الإنجاب قائلاً: "لا أريد أن أنجب أطفالًا. لا أحب ذلك. أريد أن يكون لدي زوجة فقط. الأطفال مسؤولية كبيرة ووجع قلب. مسؤولية كبيرة أن تجلب شخصًا جديدًا للحياة وتكون مسؤولاً عن سعادته وحزنه. لن أتمكن من تربيتهم بشكل جيد. لست متفرغًا لتربية الأطفال ولن أكون حنونًا بما يكفي لأخذ موقف حازم. أنا أدلل أبناء إخوتي كثيرًا".

واصل عمر كمال حديثه قائلاً: "لا أريد أن أنجب أطفالًا لأنني إذا أردت الانفصال يمكنني فعل ذلك بسهولة. أنا شخص مزاجي جدًا، وعملي يتحكم في مزاجي بشكل كبير. كل يوم أستيقظ بمزاج مختلف. قد أطرح أغنية ولا تنجح، وهذا سيؤثر بشكل كبير على حالتي المزاجية، وقد أغضب وأكسر الأشياء".

فيما يتعلق بزميله حمو بيكا، قال عمر كمال إنه يجب أن يخوض تجربة التمثيل، موضحًا: "حمو بيكا يجب أن يمثل، فهو يذكرني بالفنان الراحل طلعت زكريا. أتمنى أن يعمل مع الفنان هاني رمزي في فيلم كوميدي مثل غبي منه فيه'".