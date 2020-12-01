عمرو زكي يهاجم التحكيم بعد خروج الزمالك من كأس مصر

الثلاثاء، 01-12-2020
09:17 م
أحمد سالم
هاجم عمرو زكي لاعب نادي الزمالك
السابق، مدرب الزمالك
وحكم المباراة التي انتهت بهزيمة الزمالك
3_1 من فريق طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وكتب عمرو زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " اداء لا يستحق عليه الزمالك
الفوز... تحكيم عار عالكرة المصرية.. يعني ايه لاعب الجيش مياخدش طرد مباشر ولا حتى يرجعوا للفار.. محبش اتكلم على لعيبة.. هذا المدرب لا يستحق تدريب الزمالك
وبعض اللاعبين انتهت مهمتهم بعد التسبب في خسارة بطولتين في أسبوع".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على منافسه نادي الزمالك
بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.