عمرو دياب يلجأ للنيابة العامة وقرار بإخلاء سبيل الشاب الذي تعرض للصفع





قررت النيابة العامة ، إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، الذي تعرض للصفع من قبل الفنان عمرو دياب، بعدما حاول التقاط صورة معه في حفل زفاف.

وطلبت النيابة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفاصيلها.

وكان محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد الشاب الذي حاول التقاط صورة سلفي مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف.

وقال المحامي، إن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق.

وأشار إلى أن الشاب لم يكن مدعو في حفل الزفاف وحاول التقاط الصور مع جميع الفنانين.

وتابع، التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة في نظير إنه يلتقط صورة ينشرها على السوشيال، مضيفا، هناك أصول في الاقتراب من المشاهير.