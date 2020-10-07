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عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عمرو دياب
عمرو دياب
 
الأربعاء، 07-10-2020 09:22 م المصريون

أعتاد المطرب عمرو دياب على مفاجأة جمهوره من وقت لأخر، وقام الهضبة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الأربعاء، حيث أعلن طرحه لعطر جديد يحمل اسمه، سيكون متاحاً في كل أنحاء العالم.
ونشر عمرو دياب صورة الإعلان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشوقًا جمهوره وعلق كاتبًا: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".
ومن المقرر طرح العطر في الأسواق يوم 11 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع عيد ميلاد الهضبة.
يشار إلي إن عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
 

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