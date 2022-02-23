عمرو دياب يفاجئ الجميع بحذف جميع أغانيه من قناته على يوتيوب

الأربعاء، 23-02-2022
09:55 ص
فاجأ الفنان عمرو دياب
جمهوره بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع
الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.
وأثار حذف أغانى عمرو دياب
تكنهات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها
الهضبة
خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب
إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية .
إلا أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب
لا تزال موجودة على قنوات
اليوتيوب الغير تابعه لعمرو دياب
بشكل رسمى.
وكان أحيا النجم عمرو دياب
حفلاً
غنائيا الاسبوع الماضى بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب
باقة كبيرة ومتنوعة من
أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
وشارك عمرو دياب
، فيديو لتفاعل الجمهور على أنغام أنيته الشهيرة “أنت
الحظ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وقدم عمرو دياب
باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها “يا
أنا يا لأ” و"إنت الحظ"، و"بحبه" و"يتعلموا"
و"ده لو اتساب" و"وياه" و"قدام مرايتها".