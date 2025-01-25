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عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي

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السبت، 25-01-2025 03:07 م
اطلق النجم الكبير عمرو دياب، أول سلسلة فنادق تستخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتمزجها بالموسيقى وذلك بالشراكة مع احدى شركات التطوير العقاري والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي.
وقال عمرو دياب حول هذه الشراكة: "لطالما كانت الموسيقى وسيلتي للتواصل مع الناس، واليوم تمتد هذه الرؤية إلى قطاع السياحة حيث سيتوفر مساحات ملهمة يمتزج فيها الابتكار، والثقافة، والرفاهية لتقدم للزوار التفرد والإبداع والروابط الإنسانية العميقة التي يبحثون عنها".

وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في قطاع الضيافة عبر سلسلة فنادق تتميز بمزج التصاميم الهندسية الملهمة مع الموسيقى والرفاهية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن، آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "تتحبي" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى.

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