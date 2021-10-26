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عمرو دياب: «يا انا يا لأ»..ودينا الشربيني ترد :«فلتت مني»

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دينا وعمرو
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 10:20 ص

أحدث ظهور عمرو دياب ودينا الشربينى في أحد الأفراح، الجدل حول إمكانية عودتهما للارتباط مرة أخرى، خاصة بعد غنائهما بطريقة أوحت للبعض بتوجيه رسائل لبعضهما.
وكان الهضبة عمرو دياب غنى خلال الفرح مقطع من أغنية يا أنا يا لا، أمام أنظار ورقصات دينا الشربيني .
وفسر البعض بانه ربما تكون هذه رسالة من عمرو دياب لدينا الشربيني بعد ظهورها كثيرا مع الفنان حسن أبو الروس.
فيما جاء رد دينا الشربيني سريعا؛ وغنت للمرة الأولى أحدث أغنياتها "فلتت منى" خلال الفرح، بمشاركة الفنان حسن أبو الروس.
وكانت محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.
 

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