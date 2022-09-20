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عمرو أديب يوجه نصيحة ل هاني شاكر

عمرو__أديب
هاني شاكر وعمرو اديب
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الثلاثاء، 20-09-2022 01:55 ص نسمه عبد الوهاب
وجه الإعلامى عمرو أديب كلمة للفنانين متخذًا على ذلك مثال هاني شاكر بعد الانتقادات التي تعرض لها بالفيديو المتداول له قائلًا: «أنا باقول للفنانين بصوا مرة على بروفايل اللي بيكتبلك لو عرفت هو مين عمرك ما هترد»
وتابع أديب في لقاءه مع برنامج et بالعربي المذاع على فضائية «MBC4»: «أنت دلوقتي شخصية عامة ولا خاصة، دا فنان وأكيد حصل دا من 50 سنة
لعبدالوهاب وعبدالحليم»
وأوضح أديب نظرته لمتابعي الفنانين من الجماهير قائلًا: «الناس عندها هوس بالمطربين والمشاهير، وبنشوف دا كتير عاوز تعدي هتعدي، عاوز تهد.هتهدي عاوز تعملها مصيبة هتبقى مصيبة، أنت عاوز القنبلة حجمها قد إيه».
وعبر عن استيائه من تعليق مذيعة في إحدى القنوات على فيديو لقاء إحدى معجباته به في سوريا، والتي ما أن رأته احتضنته معبرة عن حبها الكبير له.
وقد ورد من قبل رد الفنان هاني شاكر على التعليقات المزعجة الموجهة له قائلًا: «مبقاش الفنان ميقدرش يرد، طالما أنت موجود وشخصية عامة وفي سوشيال ميديا وعاوز أن أقول ردي ومسبش الرأي الغلط اللي يتقال ويسود، لكن هترد على مين ولا على مين هترد بسطر وهيرجعوا يرد عليك تاني يوم وتالت يوم«.




 

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