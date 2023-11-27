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عمرو أديب يهاجم الشركات المصرية:" دا جزاء الناس اللي قاطعت وجات لكم؟

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عمرو أديب يهاجم الشركات المصرية:" دا جزاء الناس اللي قاطعت وجات لكم؟

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عمرو أديب
الإثنين، 27-11-2023 10:37 ص
"

هاجم الإعلامي عمرو أديب التجار والشركات المصرية التي استغلت حملات المقاطعة ورفعت أسعار منتجاتها.
وقال أديب خلال برنامجه الحكاية باللهجة العامية: "المصريين عملوا مقاطعة ونجحت.. لكن للأسف الشركات الوطنية اللي المصريين راحوا ليها رفعوا عليهم الأسعار، هو ده جزاء الناس إنها وقفت جنبك وراحتلك؟!"
وأضاف : "الشركات المصرية سواء كانت أكل أو مشروبات غازية أو شاي واللي كانت مستوى الجودة لديها أقل من منتجات المقاطعة، ورغم ذلك رفعت الأسعار حتى أصبحت أسعار المنتجات المصرية أعلى من المنتجات المقاطعة".

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