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عمرو أديب يفجر مفاجأة صادمة عن سد النهضة: المياه ستغمر القاهرة

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الإثنين، 12-07-2021 07:02 ص

حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.
 وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد،  :"هناك كلام عن أن سد النهضة هيقع وينهار"، متابعا أنه في حال انهيار سد النهضة الإثيوبي المياه ستعبر كوبري قصر النيل بوسط القاهرة.
 وأضاف مقدم برنامج الحكاية، أن هناك مشاكل هندسية كبيرة في أعمال إنشاءات سد النهضة الإثيوبي.
 من جانبه قال زكي البحيري أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، إنه هناك أزمة في إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وكلها مشاكل هندسية، موضحا أنه تم بناء السد بطريقة لا يحتمل بمعدل 3 مرات أكثر.
وأكد أستاذ بـ جامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، سد النهضة الإثيوبي تم بناءه بشكل عشوائي ودون دراسات تحدد كل التفاصيل، مشيرا إلى أن انهيار سد النهضة الإثيوبي يعد خطر على الجميع بعد اكتمال تخزين الملء الثاني.
 

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