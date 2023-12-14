الخميس 14 ديسمبر 2023
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

فنانة شهيرة تصدم الجميع بملابسها في عزاء شقيق أحمد حلمي (فيديو)

عمرو أديب يفتح النار على إعلامي شهير: "كلب ضال كل يوم يتكلم عني"

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد عندما حاول شاب تقبيلها في عزاء شقيق أحمد حلمي

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

سقطوا في كمين للمقاومة.. جيش الاحتلال يحقق في مجزرة تعرض لها قادته بالشجاعية

حبس مخرج شهير هتك عرض كويتية داخل الاستديو

فيديو صادم.. قناص يقتل عشرات الجمال بدم بارد

"مبسوطة أوي باللوك بتاعي".. أسما شريف منير تعود لإثارة الجدل بـ"الزيرو"

هل للزوجة أن تقيم دعوى زنا ضد زوجها وما هي العقوبة في القانون؟

عمرو أديب يفتح النار على إعلامي شهير: "كلب ضال كل يوم يتكلم عني"

الخميس، 14-12-2023 01:06 م


شن الإعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على أحد الإعلاميين، ووصفه ب "أحد الكلاب الضالة"حسب قوله.
وقال أديب: "من أرقامي القياسية كإعلامي والتي لا تحتاج إلى إثبات إني أكثر الأسماء ذكرا في الإعلام بكل أنواعه. ولكن في الآونة الأخيرة أرى اسمى بشكل يومي في برنامج أحد الكلاب الضالة وكأن الدنيا ليس فيها أسماء غيري".
وتابع: "هو أحد أمرين أنه أصبح عنده عقده مركبة من اسمي أو أن سيده يجزل له العطاء كلما نبح بأسمي. لم تعد الحملات الخارجية تلك تعنيني فى شيء أرى أسمي على رأس الفيديو ولا أبذل مجهودا في فتحه أو التعرف على محتواه فمحاولة اغتيالي من نفس الجهة ونفس الممول مستمرة منذ أكثر من 25 سنة".
وأضاف: "أقول أنه رزق عصابات الاغتيال ولكن ألم يحن الوقت ليعرف الممول أنني لن أموت بأمره ولكن بأمر المولى عز وجل. بجد مال كثير صرفوه كان كفيلا بتغيير أشياء كثيرة في مجتمعاتهم. وليدفع الممول ولتنبح الكلاب ولا أضحك وأتعجب كل صباح".

إقرأ ايضا

IMG-20231214-WA0015

فنانة شهيرة تصدم الجميع بملابسها في عزاء شقيق أحمد حلمي (فيديو)

IMG-20231214-WA0021

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد عندما حاول شاب تقبيلها في عزاء شقيق أحمد حلمي

IMG-20231214-WA0022

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

أخبار متعلقة

IMG-20231211-WA0012

عمرو أديب: أحمد حلمي يعيش ظروف نفسية صعبة جدًا

IMG-20231206-WA0012

أسامة كمال يفتح النار على عمرو أديب.. والخارجية تصدر بيان تكذيب

IMG-20231129-WA0018

كيف حصل عمرو أديب على الجنسية السعودية ومن هم حَمَلتها في مصر؟

IMG-20231128-WA0008

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

2110627_0

عمرو أديب يهاجم الشركات المصرية:" دا جزاء الناس اللي قاطعت وجات لكم؟

09140144054072942837003510063163

محاولة اغتيال خالد مشعل في القاهرة.. مستشاره يفجر مفاجأة مع عمرو أديب