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عمرو أديب يعلن الحرب على محمد رمضان بـ4 بلاغات للنائب العام

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عمرو أديب
 
السبت، 24-04-2021 02:05 م المصريون

أعلن الإعلامى عمرو أديب، أنه بالفعل توجه بالمحامي الخاص به، طارق جميل عزيز للنيابة العامة وتقدم بأربعة بلاغات ضد الفنان محمد رمضان.
وتابع عمرو أديب ، فى برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc  مصر وشاهد ، قائلاً: انا قدمت 4 بلاغات لأني حسيت أن فيه تعدي عليا وأنا مش من الشخصيات اللى برفع قضايا، ولكن كان هناك ضرورة أن آخذ حقي بالقانون.
أضاف عمرو اديب، أنا عاوز حقى بالقانون وأى شيء يأمر به القانون والقضاء أنا همتثل له، لافتاً “أنا مش باخد حقى بدراعى ولا بالتهزيء ولكن بالقانون لأن إحنا فى دولة قانون”.
أشار "أديب" ، إلى أنه إذا تقاضى أي مبالغ كتعويض سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال، قائلا “انا مش عايز فلوس وهو الفلوس عنده كتير بيرميها فى البسين أو اللى هو عاوزه”.
وأكد أديب، "احنا قدام القاضى سواسية لا فيه نجم كبير ولا إعلامى كبير".
 

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