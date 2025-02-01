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عمرو أديب يعلق على تهنئة السيسي لـ أحمد الشرع

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السبت، 01-02-2025 04:05 م
علق الإعلامي عمرو أديب، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحمد الشرع لتوليه الرئاسة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وعبر أديب، في تعليق خلال برنامجه «الحكاية»، المعروض على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن ارتياحه من تهنئة الرئيس للشرع، مؤكدًا أنه يرى منذ البداية أن مصر يجب أن تكون حاضرة في المشهد السوري.

وأوضح أن سوريا هي البوابة الشرقية لمصر، ولها دور وتاريخ مهم، ويجب أن يكون لمصر دور هناك.

وتمنى «أديب أن يزور مسؤول مصري رفيع المستوى للعاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة، وتبدأ الأمور في التحسن وتكون العلاقات طبيعية.

وعن انتقادات تولي الشرع رئاسة سوريا دون انتخابات، قال «أديب» إن سوريا ليس سويسرا، لكنها عبارة عن ركام، إضافة إلى أن هناك مناطق كثيرة في سوريا محتلة.

وتابع: «لا يجب أن يسأل أحد عن الديمقراطية في سوريا الآن، لكن المهم السؤال عن الطعام والشراب وأمن الحدود وتدشين العلاقات».

أتوجه بالتهنئة للسيد/ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية ، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السورى نحو مزيد من التقدم والإزدهار

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