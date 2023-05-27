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عمرو أديب يطالب الشركات والبنوك ورجال الأعمال بأمر هام ....تفاصيل

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عمرو أديب
السبت، 27-05-2023 02:41 م نسمه عبد الوهاب
قال  الإعلامي عمرو أديب: “أول مرة أعرف أن بغدودة دا مش فى الوزن اللي يؤهله.. ولكن لو كان لقي حد يقف وراه كان نزل أو طلع وزن لهم طرق.. وعلى فكرة دعاية عظيمة للشخص المسئول عن  اللاعبين”.

“وأضاف نطالب الشركات المصرية من شركات الاتصالات والبنوك ومؤسسات العقارات كل حد يأخذ له أتنين او ثلاث أبطال.. هتخلص”.
وتابع الإعلامي عمرو أديب: “هتقولي أه بس واجب الدولة ولا هو الدولة لا.. أنا عارف واجب الدولة.. وإنما نريح دماغنا زي العالم كله أنه يكون فيه شركات رجال أعمال ناس محترمين مهمين يرعوا الأبطال".

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