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عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

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عمرو أديب
 
السبت، 27-02-2021 09:51 ص محمد فضل - متابعات

في أول ظهور له عقب تعرضه لحادث سير مروع، علق الإعلامي عمرو أديب، على ما حدث له ونجاته من موت محقق، موجهًا الشكر لكل من وقف معه خلال الفترة الماضية.
واستعرض أديب خلال برنامجه ”الحكاية“ عبر فضائية ”mbcمصر“، باقات الورود التي وصلته من محبيه، معقبًا: ”الحمد لله ربنا نجاني بأعجوبة وأنا نفسي مش مصدق.. بس سعادتي الحقيقية بالناس اللي كانت سبب كبير في إني اتحسن كل يوم..“. مؤكدًا أنه نجا من الموت بأعجوبة نظرًا لصعوبة الحادث.
وتابع: ”الناس كانت حلوة أوي معايا وعملت لي حالة من البهجة.. وأخواتي في العالم العربي وقفوا معايا وقفة غير طبيعية.. وكل شيء حصلي كان جيد جدًا وأسجد لله شكرًا على نعمة الحنية معايا ودا دين في رقبتي“.
ووجّه عمرو أديب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على الاطمئنان عليه والرعاية التي تلقاها، كما وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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