عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة.. هؤلاء أول المتضررين

السبت، 04-11-2023
02:46 م
نسمه عبد الوهاب
حذر الإعلامي عمرو أديب
، من تنامي الحملات والدعوات لمقاطعة البضائع يعتقد أن منتجوها يدعمون إسرائيل.
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أقدر مشاعرك تجاه فلسطين واحترمها، ولكن إحنا بنعاقب مين، أتحدث عن آلاف العمال ضمن الشركات الكبرى مهددة بالفصل والاستغناء عنها حال استمرار المقاطعة".
وأضاف مقدم الحكاية: "إنتوا بتضربوا في مين بالمقاطعة دي.. إنتوا مستعدين تكملوا في هذا التوجه للأخر، الاقتصاد دائرة، والمطعم بيسحب مكونات منتجاته من موردين في السوق المصري، والمقاطعة سوف تؤثر على السوق بأكمله، وأول المتضررين سيكون العامل الغلبان".