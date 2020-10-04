عمرو أديب يحذر: مصر قد تلقى هذا المصير بسبب كورونا
عمرو أديب
الأحد، 04-10-202001:29 صالمصريون ـ متابعات
حذر الإعلامي عمرو أديب، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أن مصر قد تلقى مصير المدن الأوروبية التي أعادت إغلاق الحياة بسبب زيادة الإصابات بـفيروس كورونا.
وشدد أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر" على أن مصر قد تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات إذا لم يزد المصريون مستويات الحذر فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع.
وأضاف: "مدريد قفلت، وفي فرنسا يتحدثون عن أكثر من 15 ألف حالة، والأردن والإمارات زادت أعداد الإصابات بشكل كبير، وبريطانيا أغلقوا جامعة فيها بسبب كورونا، لأن بها 770 حالة".