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عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»

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لميس وأديب
 
الإثنين، 12-04-2021 10:40 ص المصريون

شن الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد المناوشات الأخيرة بينهما، بعد واقعة "الدولارات" في حمام السباحة ردًا على حكم القضاء بتغريم "رمضان" 6 مليون جنيه لصالح الطيار الموقوف أشرف ابواليسر.
وأعلن "أديب" عن تقديم بلاغ ضد " رمضان"، نظرًا لتطاوله عليه والسخرية منه عقب انتقاده لفيديو “الفلوس” ، قائلًا:”هرفع قضية على محمد رمضان، و أي فلوس هاخدها هتبرع بيها لمستشفى أبو الريش للأطفال أو مستشفى 57357″.
وأضاف  عمرو أديب خلال حلقة أمس من برنامجه «الحكاية» على mbc مصر: “يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء”.
فيما علقت الاعلامية لميس الحديدي على أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب مع الفنان محمد رمضان، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات الفصيرة تويتر: «لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة، توليفه غير مسبوقة بصراحة».
 

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