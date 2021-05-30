عمرو أديب ولميس الحديدي يصلان قطاع غزة

الأحد، 30-05-2021
06:06 م
محمد فضل
وصل وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة
اليوم الأحد، برئاسة الإعلاميين عمرو أديب
ولميس الحديدي
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وتأتي زيارة الوفد بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في رسالة وجهها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس عن دعم القاهرة للشعب الفلسطيني.
وقام رئيس المخابرات العامة ، اللواء عباس كامل، بتسليم عباس رسالة السيسي في رام الله اليوم.
ومن المقرر أن يتوجه وفد مصري لقطاع غزه يوم غد الاثنين وسيكون باستقباله في غزة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاسكان ووزيرة الصحة.
وسيقوم الوفد الوزاري الفلسطيني باطلاع الوفد المصري على آلية إعمار غزة.