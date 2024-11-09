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عمرو أديب: «هاتوا الأهلي بكره وادوله الدرع.. كان يوم أسود لما الفار دخل مصر

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عمرو أديب
السبت، 09-11-2024 02:27 م
علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل المثار في الوسط الكروي المصري بشأن «التحكيم»، والتي اشتعلت بعد تسريب محادثة تقنية حكم الفيديو المساعد var الخاصة بمباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.
وقال «أديب» إن كرة القدم في مصر في خطر.

وأضاف أنه شاهد مباراتي الأهلي وزد والزمالك وسموحة، متابعًا: «كل كرة اللعيبة بتقف تعمل مؤتمر مع الحكم، يروح له ويقف له لازم تروح تشوف الفار، كان يوم أسود يوم ما دخل الفار مصر».
وتابع: «إيه كمية الاعتراض والعنف دي، مفيش ثقة خلاص، الثقة في الحكم المصري سقطت 100%، بعد اللي حصل خلاص الإسبوعين اللي فاتو، اللاعب لا يحترم الحكم في الملعب، والحكم بقى مرعوش».
وأكمل «أديب»: «في إرهاب كروي، بيتعمل على السوشيال ميديا من الجمهور، ده يقول إنتوا متحزيين للأهلي، وده يقول إنتوا متحزيين للزمالك، بمناسبة التحيز المسألة بسيطة هاتوا الأهلي بكره وادوله الدرع، انتوا بتدمروا الكرة المصرية تمامًا».
واستطرد: «ليه هنتعب نفسنا ومصاريف، هاتوا الأهلي بكره وادوله الدرع، أهم عنصر في اللعبة العدل، إحنا على أبواب مصيبة كروية، ده مش هينفع، هذا الأمر لن يستقيم، معندكش حكام، هات حكام من بره، اتحاد الكرة ضعيف جدًا، والحمد لله إنه ماشي قريب، هو في بلد الكرة ماشية فيها بالدراع؟! شكل الموسم ده ممكن ميكملش».

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