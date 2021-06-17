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عمرو أديب عن لقاء سامح شكري على قناة الجزيرة: مش مصدق عيني

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سامح شكري
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الخميس، 17-06-2021 12:05 م
علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء وزير خارجية بلاده سامح شكري، مع قناة “الجزيرة” القطرية في الدوحة.

وقال “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على قناة “MBCمصر”: “وأنا بتابع الجزيرة مش مصدق عيني، السياسة تتغير ويحدث بها تطورات”.

وأضاف أن وزير الخارجية كان يزيل ميكروفون قناة الجزيرة من أمامه قبل عام، واليوم هو في ضيافة الدوحة ويدلي بتصريحات لها.

وأشار إلى أن العالم يلعب “الشطرنج” ويشهد تغيرات تتمثل في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى لقاء بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 

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