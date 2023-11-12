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عمرو أديب: عثور الاحتلال على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة يعني انتصار إسرائيل

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عمرو اديب
الأحد، 12-11-2023 12:40 ص


 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تمكن إسرائيل من العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصارها في الحرب وغسل يديها أمام العالم من المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: الحرب عند إسرائيل كوم والأنفاق أسفل المدارس والمستشفيات عند إسرائيل كوم تاني، الكيان الصهيوني يعتبر الوصول إلى بلاعة أسفل مستشفى وليس نفق لحماس بمثابة انتصار لها.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن جيش الاحتلال ليس لديه هدف سوى الإبادة، ولكن الفلسطيني معدن أخر وعقيدة مختلفة ولن تستطيع سلطة الاحتلال محوه من أرضه مهما استوحشت في حربها.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تاتي في المرتبة الثانية في الهمجية والتوحش بعد التتار، مؤكدًا أن استهداف المدارس والمستشفيات من قبل جيش الاحتلال تسبب في مظاهرات حاشدة حول العالم.

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