عمرو أديب: شعري وقع وقلبي كان هيقف بسبب ماتش الزمالك

الإثنين، 20-05-2024
12:53 م
نسمه عبد الوهاب
عقب الإعلامي عمرو أديب
، على فوز نادي الزمالك
بكأس الكونفدرالية
على حساب نهضة بركان، قائلا: «قلبي كان هيقف وأعصابي تعبت، وبقية الشعر اللي في دماغي كان هيقع».
وقال أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، «مين الشباب اللاعيبة دي..هي مصر كلها في لاعيب زي زيزو، آن الآوان أن الفرقة دي تتنفس، وتعرف أنها كانت بتتكعبل تاريخيا»، مضيفا: «قولي مين في مصر عنده المواهب واللاعيبة دي».
وأضاف، «اللاعيبة دي كان ناقصها تعرف أن الفانلة البيضاء أم خطين لها نصيب في الحياة»، لافتا إلى أنه الأوان أن يحصل نادي الزمالك
على حقه، متابعا: «من هنا ورايح زمالك زمالك، وبصوا شوفوا جماهير الزمالك
قد إيه، الزمالك
بيعرف وبيقدر بس ظروفه كانت صعبة وبخته كان مايل».
واستطرد، «من هنا ورايح اعمل حسابك الزمالك
، العو رجع.. الزمالك
كان محتاج نفس وحب، وعايز تغيظه هاتله زيزو، وخلي بالك الزمالك
راجع».لك
عمرو أديب
: شعري وقع وقلب كان هيقف بسبب ماتش الزمالك
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