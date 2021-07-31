عمرو أديب: حرام محمد الشناوي يكمل في الأهلي

السبت، 31-07-2021
07:43 م
علّق الإعلامي عمرو أديب
على وداع المنتخب
الوطني الأولمبي، منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية
طوكيو
، بعد الهزيمة أمام البرازيل بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت، في ربع النهائي على
ملعب سايتاما 2002.
وكتب عمرو أديب
عبر حسابه “تويتر”:
“طبعا مش زعلان وكفاية إن البرازيل حاسة إنها خطفت الماتش. أداء مصري هجومى مختلف،
شكرا يا رجالة".
وتابع: “كلمة أخيرة.. الشناوى لازم
يحترف فى الخارج، حرام يكمل محلى”.
وأضاف: “أظن إن رمضان أثبت أنه لاعب
أكثر من مختلف، لاعب متمكن جدا”.
وسجل هدف المنتخب البرازيلي ماتيوس
كونها مهاجم الفريق في الدقيقة 37، بعد تمريرة زميله ريشارليسون، لتسكن شباك محمد الشناوي
حارس مرمى الفراعنة.
وكان الشناوي أحد أفضل لاعبي اللقاء
اليوم، كما أشاد تقرير صحفي برازيلي، أمس الجمعة، بقدراته قبل مواجهة السامبا، مشيرًا
إلى أن لاعبي السيليساو يحتاجون للتغلب على حارس المرمى، الذي يعامل كبطل في أفريقيا،
والذي أرعب بالفعل المشجعين البرازيليين هذا العام، في كأس العالم للأندية.