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عمرو أديب: "اللي هيحشر الفلسطينيين أمام الجيش المصري بيلعب في عداد عمره"

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عمرو أديب
الأحد، 11-02-2024 10:40 ص


علق الإعلامي " عمرو أديب" خلال إحدى حلقات برنامجه " الحكاية" على الإعلان عن تنفيذ عمليات عسكرية بمنطقة رفح في قطاع غزة بالحدود مع مصر .
وقال أديب : أي حد يستعبط ومقرر يحشر الفلسطينيين أمام الجيش المصري فهو يلعب في عداد عمره ، والجيش المصري معروف بأخلاقه ومبدائه ومعروف مشاعره تجاه إخواننا الفلسطينيين ويعلم يعني إيه حدود وشعب فلسطيني والتعامل معه بكل أخوة ومحبة.
وتابع: من يحاول تنفيذ هذه التجربة سيكون لديه مشكلة كبيرة معنا ، فهم يضعوننا في موقف صعب هم يستفيدون منه ومطلوب مننا حله ونتحمل عواقبها رغم أنها مشكلتهم .
وأردف: هناك رجل مجنون ويمين متطرف في إسرائيل يريدون تقديم رؤوس حركة حماس على طبق من فضة لمحو عار 7 أكتوبر الماضي ، فرغم مرور 130 يوما حدث فيها محو لغزة وآلاف الشهداء والمصابين ، إلا أنه لا يستطيع أن يقول لشعبه نحن انتصرنا حيث أنه لم يحقق غرضه من الحرب حتى الآن .
واستكمل: المخابرات الأمريكية كشفت أن حماس أخذت ضربات قوية ولكن حتى الآن لم يتم تفكيكها .

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