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عمرو أديب: القاضي قاتل شيماء جمال تخيل إنه ذكي لكن تم كشفه بطريقة لن تصدقوها

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عمرو اديب
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الإثنين، 12-09-2022 09:31 ص


 علق الإعلامي عمرو أديب على قاتل الإعلامية شيماء جمال قائلاً: " هو تخيل إنه شاطر وذكي ولكن إخواتنا في المباحث والجنايات والشرطة عندهم خبرة غير طبيعية في هذه الأمور .. انتوا لو تعرفوا القاتل ده اتجاب ازاي مش هتصدقوا"،

وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القاتل يعتقد بأنه فعل الجريمة كاملة معقباً: "انا روحت قتلتها ودفنتها ورمينا عليها ماية نار في حتة محدش يعرفها وروحت بلغت وقولتلهم إلحقوني فين مراتي".

وتابع: "القاتل كان ممكن يفلت باعتباره قاضي بقى .. ولكن إحنا عندنا محمد بيه في قسم الهرم عرف يجيبه لأن لديه سرعة شديدة في القبض على مرتكبي مثل هذه الجرائم".

وأكد أن الأجهزة الأمنية في مصر تتمتع بسرعة كبيرة في ضبط المجرمين مرتكبي هذه الوقائع.
 

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