عمتها صورتها عارية خِلسة في غرفة نومها وتسببت في طلاقها بعد شهرين زواج

الخميس، 03-02-2022
09:45 ص
كشف ضحية ابتزاز الكتروني جديد في مصر، ويدعى طارق إبراهيم، من إحدى قرى
شبين الكوم بمحافظة المنوفية تفاصيل صدمته في شقيقته التي صورت ابنته عارية
في
غرفة نوم
ها.
وقال الأب، إنه فوجئ بأحد الجيران يستوقفه ويعتذر له ويبلغه بوجود صورة
خادشة للحياء لابنته على مجموعة القرية، مؤكدًا أن شقيقته استغلت تواجدها بمنزله
وصورت ابنته في غرفة نوم
ها، دون حياء أو الأخذ بالاعتبار صلة الدم والأخوة.
وقال إنه كان من الممكن أن يضيع ويضيع معه الأسرة بأي تصرف غير مسئول
لإعادة حق ابنته ولكنه اختار طريق القانون.
وأوضح ضحية الابتزاز الإلكتروني، أنه يعيش في شقة بمنزل والدته المتوفية مع
5 من بناته، وأن والدته كتبت لكلا منهما شقة في المنزل، لكن شقيقته وزوجها يفتعلون
المشكلات، واصفا سلوك زوج شقيقته بغير السوي، والذي كان سببا لفصله من الخدمة
كخفير نظامي بوزارة الداخلية ولا يستأمن دخوله لمنزله في ظل وجود بناته وزوجته.
وبين بأنه تعرض للخداع من شقيقته بعدما حضرت إليه وأخبرته بطلاقها، إلا
أنها كانت تدبر مكيدة له ولبناته، مشددًا على أنها كانت السبب في طلاق ابنته بعد
أقل من شهرين من زفافها، بالإضافة إلى مضايقتها له وتحرير أكثر من محضر ضده، كما
أنها ادعت كذبا بأنه اعتدى عليها بالضرب وتم الحكم عليه أول درجة لعدم الحضور بشهر
سجنا وتمت تبرأته في ما بعد.