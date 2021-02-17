الأربعاء 17 فبراير 2021
توقيت مصر 19:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في شقيقه

بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

حفظ القرآن وسجله بصوته كصدقة جارية.. مالاتعرفه عن عثمان محمد علي

الدعاة الجدد وتصدر التريند (تقرير)

شاهد.. "خناقة" على"تركة و "ميراث" البدرلي فرغلي

تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

منطقة بالسعودية تسجل نصف إصابات كورونا

ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه بعد وصلة تعذيب بمساعدة والدته (صور)

شاهد.. لحظة سقوط حكم مباراة الأهلي والمريخ بشكل غريب

ADS
 

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في شقيقه

508201710160223112311
عماد وعمرو أديب
 
الأربعاء، 17-02-2021 07:22 م محمد فضل
رد الكاتب الكبير عماد الدين أديب، على من شمتوا في شقيقه الإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث بسيارة مساء أمس.
وكتب "أديب" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" :" لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غداً من المبتلين".
وتعرض الإعلامى عمرو أديب  لحادث مروع بسيارته بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته، ونقله إلى إحدى المستشفيات.
وقال مصدر أمني، أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.
وأوضح أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

 

إقرأ ايضا

Capture

حفظ القرآن وسجله بصوته كصدقة جارية.. مالاتعرفه عن عثمان محمد علي

البدرلي فرغلي

شاهد.. "خناقة" على"تركة و "ميراث" البدرلي فرغلي

17-02-21-308117006

تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

أخبار متعلقة

17-02-21-308117006

تعرف على سعر سيارة عمرو أديب التي تحطمت في الحادث

عمرو أديب

عمرو أديب: ظهور شيء غريب في مقبرة فنان شهير