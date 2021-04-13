علي يوسف يفاجئ الجميع بهذا الأمر بعد أيام من اعتزاله الفن
علي يوسف
الثلاثاء، 13-04-202109:41 صالمصريون
أثار الفنان العراقيعلي يوسف، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب نشره فيديو يهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم، فيما أدى أغنية
لهذه المناسبة، وذلك بعد أيام من إعلانه اعتزالالفن والغناء.
ويعد هذا أول ظهور لـ علي يوسف عقب أزمته مع الفنانة الكويتية هند البلوشي
التي زعمت زواجهما، فيما نفى هذا الأمر وطلقها بالثلاثة في بث مباشر على الهواء.
وظهر علي يوسف وهو يغني أغنية مرحب مرحب يا هلال، حاقاً رأسه، فيما أعادت الإعلامية
الكويتية مي العيدان نشر الفيديو معلقة عليه بكلمات: "هذا مو امس قال اعتزل .
. شنو قص شعره ورجع. . قلت لكم امس مايقدر يعتزل".
هجوم مي العيدان على علي يوسف في أول ظهور له بعد الاعتزال ليس الأول، فبعد
منشور هدد فيه الفنان العراقي بالكشف عن التفاصيل كاملة حول زواجه من هند البلوشي،
هاجمته مي العيدان ووصفته
بـ"الصنم".
وكان “يوسف” تعرض لانتقادات حادة بعد تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية
هند البلوشي وتطليقها في بث مباشر أمام الجميع.
وجدير بالذكر أن “يوسف” كتب:”أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو
والغفران“، ثم قام بغلق خاصية التعليقات من حسابه على “إنستجرام”، منعا لكتابة أي
تعليق مسيء له.