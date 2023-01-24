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علي عجمي يقبل يد رهف القحطاني يتصدر تريند السعودية.. ويخرجان في فيديو جديد للتعليق

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علي عجمي ورهف القحطاني
Native
Teads
الثلاثاء، 24-01-2023 09:13 ص

 

 

 

برر الإعلامي اللبناني علي عجمي، تقبيله يد مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بأن ذلك دليلا على احترام وتقدير المرأة.

 

ووثق عجمي مقطع فيديو برفقة رهف القحطاني وتحدث مازحا: " أول مرة بحياتي، وآخر مرة أبوس يد واحدة، أنا ما بعرف كيف بوست أيدك".

وردت رهف قائلة: " أنا دخلت لقيت المصور قاعد يصور، أنا أول مرة في حياتي حد يبوس يدي، بغيت أهاوشك".

والتقط عجمي طرف الحديث قائلا:" نحن في بلدنا وفي أوروبا، نقبل يد المرأة نوعا من الاحترام والتقدير".

وكان انتشر مقطع فيديو أظهر قيام الإعلامي علي عجمي بتقبيل يد رهف ، وذلك في أحد الأماكن العامة.

وعلقت "رهف" على مقطع الفيديو قائلة: تشرفت بمقابلة الإعلامي المميز علي العجمي انتظروني بمقابلة خفيفة تعجبكم إن شاء الله.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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