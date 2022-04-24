الأحد 24 أبريل 2022
توقيت مصر 21:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

علي جمعة يكشف عن مخلوق في القرآن يعجز العقل عن تصوره

السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء بسببه

تطور مفاجئ.. برشلونة يجهز صفقة ضم «صلاح»

«رجل بلا رذيلة».. «الشوباشي»: هذا الرئيس أفضل زعيم بعد عمر بن الخطاب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد خروجه من المستشفى

أغلى فاكهة في مصر.. كيلو التوت البري يصل 1000 جنيه

ADS
 

علي جمعة يكشف عن مخلوق في القرآن يعجز العقل عن تصوره

163168
الدكتور علي جمعة
Native
Teads
الأحد، 24-04-2022 01:44 م

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن مخلوق في القرآن الكريم يعجز العقل البشري عن تصوره.
وفسر مفتي مصر السابق قول الله سبحانه وتعالى: "أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ".
وقال، خلال برنامج "القرآن العظيم" على شاشة قناة "صدى البلد"، إن الأمر لله سبحانه وتعالى، وإن الله هو المالك الحقيقي لخزائن رحمة الله في السماوات والأرض، وأنه شديد لكنه معطاء وهاب، وهي صيغة مبالغة من الهبة، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي بدون مقابل للمؤمن ولغير المؤمن.
وأضاف أن غير المؤمنين يعتقدون في أنفسهم أن لهم حول ولهم قوة، ورأينا ماذا فعل الله في قارون الذي طغى وبغى وفي النهاية، قال: أوتيته على علم عندي، والله مالك السماوات والأرض وما بينهما.
وتابع أن السماوات سبع، والأرض هي التي عليها الحياة والتكليف، سواء في عالم الإنس أو عالم الجن، وهما مكلفان، والأرض لها أهمية تخالف الكواكب التي ليس عليها حياة أو تكليف.
وأوضح أن السماوات مع غاية التقدم والتطور لا نستطيع إلا أن ندرك أحوال المجرة، وهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن السماء الأولى كحلقة في فلاة بالنسبة للثانية، أي كحلقة في صحراء، والسماء الثانية كحلقة في فلاة بالنسبة للسماء الثالثة، وهكذا حتى السماء السابعة والسماوات السبع كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، وعند تصور حجم هذا العرش يتوقف ذهنك عن التصور.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

127-162238-ethio-tiger_350x200

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

681c7f65-7868-43ac-a646-0e61cf03fb63

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب