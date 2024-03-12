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علي جمعة: الجنة لن يدخلها مسلمين فقط.. المسيحيين أيضًا

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على جمعة
الثلاثاء، 12-03-2024 03:32 م

ضمن أسئلة الأطفال البريئة والتي عادة ما يطرحونها على آبائهم وأمهاتهم، تلقى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، سؤالًا من طفلة حول سبب دخول المسلمين فقط الجنة، رغم أن هناك ديانات أخرى ولها رسل من السماء مثل المسيحية التي أرسل بها سيدنا عيسى عليه السلام.
وفي رده، خلال برنامجه «نور الدين» عبر «القناة الأولى»، اليوم الإثنين، أجاب جمعة على سؤال الطفلة قائلاً: «مين قالك إن المسلمين بس هما اللي هيدخلوا الجنة؟ دي معلومة مغلوطة!».
واستشهد فضيلة المفتي السابق بقول الله تعالى في الآية الكريمة: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».
وأضاف «جمعة» أن الدين عند الله الإسلام، وجميع الأديان تسمى إسلاماً «الآية واضحة جدًا، إن الدين عند الله الإسلام، كله اسمه إسلام عندنا».
ما هو شكل الملائكة؟
واحد من الأسئلة الوجودية التي يطرحها الأطفال، أجاب عنه الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة الحوار بـ دار الإفتاء المصرية، قائلا، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "البيت" عبر قناة "الناس"، إن: "الايمان بالملائكة من أركان الإيمان، فالملائكة خلقت من نور، وهى تجلٍ لنور الله، فكلما أطاع العبد الله تعالى أصبح قريباً من الملائكة".
وتابع مدير وحدة الحوار بـ دار الإفتاء: "الملائكة أحيانا تتشكل بشكل معين بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما كان يأتي سيدنا جبريل عليه السلام، على شكل بنى آدم، وبعض الآثار والأحاديث تقول إن الملائكة لها أجنحة".


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