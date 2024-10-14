"علينا أن نكون يقظين"..تعليق عمرو أديب على تهديدات"الدعم السريع" بضرب السد العالي





استنكر الاعلامي عمرو أديب، تهديدات ميليشيا الدعم السريع، بضرب السد العالي.

وقال أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، قائد الدعم السريع، لم يجرؤ على إطلاق هذه التهديدات، ولكن هناك بعض من حوله يتحدثون عن ذلك.

وأضاف أديب: "لما تبقى ميليشيا تَحَدَث بحجم الميليشيا، أما أن تهدد بضرب السد العالي فهذا ما لم يجرؤ أحد على الإقدام عليه من قبل، وهذا الأمر مرفوض ولا تتحدث عنه وسيبك من الصمغ الكردفاني واللحم السوداني والأمور التي منعت تصديرها، وانا في البيت سألتهم هتعملوا ايه من غير الصمغ الكردفاني واترعبت الحقيقة".

ولفت أديب، إلى أن الدعم السريع يتعرض لهزائم متتالية وأصبح في موقف سيء، ويحاول أن يحمل مصر مسؤولية ما يحدث له، ولذا علينا أن نكون يقظين ونتوقع اي شيء أهوج.