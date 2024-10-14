الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
توقيت مصر 01:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد طرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

"علينا أن نكون يقظين"..تعليق عمرو أديب على تهديدات"الدعم السريع" بضرب السد العالي

القبض على " أم يوسف الواجهة" وزوجها متلبسين بهذه الجريمة

تسبب سرطان المعدة.. حسام موافي يحذر من تناول الطعام بهذه الطريقة

بعد جدل تحولها جنسياً.. بيان عاجل من منظمة الملاكمة العالمية بشأن إيمان خليف

يدعوت أحرنوت" تكشف حجم الخسائر التي خلفتها ضربة إيران الصاروخية الأخيرة لإسرائيل

سائل منوي على بنطاله من الخلف.. ضبط مدرس هتك عرض طالب بمدرسة لغات بالمقطم

فعل فاضح مع الطالبات.. القبض على مدرس بإحدى مدارس الجيزة

شاهد.. عمر كمال: تعبت نفسياً..حد من الأزهر يقولي هي فلوسي حرام؟

الهجوم الأعنف منذ بدء الحرب.. مقتل وإصابة 67 من جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله(فيديو)

"علينا أن نكون يقظين"..تعليق عمرو أديب على تهديدات"الدعم السريع" بضرب السد العالي

2024_6_8_0_43_45_437
ا
الإثنين، 14-10-2024 02:26 م


استنكر الاعلامي عمرو أديب، تهديدات ميليشيا الدعم السريع، بضرب السد العالي.

وقال أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، قائد الدعم السريع، لم يجرؤ على إطلاق هذه التهديدات، ولكن هناك بعض من حوله يتحدثون عن ذلك.

 

وأضاف أديب: "لما تبقى ميليشيا تَحَدَث بحجم الميليشيا، أما أن تهدد بضرب السد العالي فهذا ما لم يجرؤ أحد على الإقدام عليه من قبل، وهذا الأمر مرفوض ولا تتحدث عنه وسيبك من الصمغ الكردفاني واللحم السوداني والأمور التي منعت تصديرها، وانا في البيت سألتهم هتعملوا ايه من غير الصمغ الكردفاني واترعبت الحقيقة".

ولفت أديب، إلى أن الدعم السريع يتعرض لهزائم متتالية وأصبح في موقف سيء، ويحاول أن يحمل مصر مسؤولية ما يحدث له، ولذا علينا أن نكون يقظين ونتوقع اي شيء أهوج.

إقرأ ايضا

Screenshot_٢٠٢٤-١٠-١٣-١٤-٢٦-٤٩-٥٠_50ef9f5a0f3fc24b6f0ffc8843167fe4

القبض على " أم يوسف الواجهة" وزوجها متلبسين بهذه الجريمة

2023_6_12_17_36_17_348

تسبب سرطان المعدة.. حسام موافي يحذر من تناول الطعام بهذه الطريقة

16731940372287202312280955545554

سائل منوي على بنطاله من الخلف.. ضبط مدرس هتك عرض طالب بمدرسة لغات بالمقطم

أخبار متعلقة

6708f7504c59b74c4e4916e6

"كل الخيارات مفتوحة".. هجوم جديد من مليشيا الدعم السريع على مصر

images-2024-10-09t233727253

مصر ترد على اتهامات قائد مليشيا الدعم السريع ببيان قوي

AA1qTW5J

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

AA1iEtnG

عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض