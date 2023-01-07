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علياء تطلب الطلاق من زوجها في المحكمة: تفاجأت بـ «فيلم إباحي»

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زوجة
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 10:35 ص

عندي 23 سنة وزوجي أكبر منى بـ 8 سنين، كنت أتمنى أن يراعى ربنا فيا لكنه كان دائما يهددني بالطلاق عند حدوث أي خلاف بيننما، كنت أتحمل لأني أحبه كثيرًا على أمل أن يتغير لكن ذلك لم يحدث، اتحملت حتى رأيت على هاتفه أفلاما غير أخلاقية أرسلها إليه أحد أصدقائه لكي يشاهدها، وعندما واجهته بما شاهدت في محادثته بصديقه تعدى عليّ بالضرب لعدم استأذاني لاستخدام هاتفه.
لذلك السبب توجهت علياء.م إلى محكمة الأسرة بمركز سمنود لكي تطلب الطلاق من زوجها وليد.ا بعدما تعدى عليها بالضرب وأصابها بجروح وكدمات.
وقالت علياء أمام قاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت فى عمر مبكر وهي من العمر 23 سنه زوجها يبلغ من العمر 31 عاما، وأن فارق السن بينها وبين زوجها لم يكن سببا فى اختلاف وجهات النظر، بل كانت دائما لا تشعر بفارق السن وذلك لاهتمامه بذاته وبمظهره الخاص.
وأكملت الزوجة حديثها أن مشكلتها مع زوجها كانت بسبب شعورها الدائم بأنه شخص قاسى القلب حتى على والديه، وأن ذلك الأمر جعلها تشعر بالخوف دائما تجاهه، فوصفته الزوجة فى دعوها بأنه غدار وليس له أمان.
وتابعت الزوجة أن زواجهما استمر 3 سنوات حتى شاهدت الزوجة شيئا بهاتف زوجها جعلها فى حالة صدمة وهلع، وهو مقاطع فيديو غير أخلاقية بمحادثة أحد أصدقائة وطلب منه مشاهدتها، وبمواجة الزوج بما رأت تعدى عليها بالضرب بآلة حادة إصابها بجروح وكدمات على إثرها تقدمت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر لما وقع عليها من ضرر منه.
 

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