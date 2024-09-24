علياء تطلب الخلع: بيخوني مع خطيبته الأولى (تفاصيل صادمة)





علياء سيدة ثلاثينية وقفت أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تنتظر دورها للدخول إلى المحكمة حيث أنها تقدمت بدعوى خلع أمام المحكمة حتى تتخلص من زوجها.

علياء تزوجت قبل عامين، ولم تكن تدري بأن حياتها ستتحول إلى جحيم، بسبب خيانته لها قبل مرور العام الثاني من زواجهم، حيث اكتشفت أن زوجها ما زال على علاقة غير شرعية بخطيبته السابقة ولجأت إلى محكمة الأسرة.

بدأت قصة علياء قبل سنوات، حين تقدم لها زوجها الذي يكبرها بعامين للزواج منها، ووافقت أسرتها على الزيجة، وجلست علياء معه للتعرف عليه وأخبرها حينها أنه فسخ خطبته على فتاة أخرى قبل عامين وأنها تزوجت بعد ذلك.

قالت علياء عن قصتها، بعد أقل من 6 شهور تزوجته، وكنت أعيش أجمل أيام العمر كما يقال، وكان المنزل بسيط بدون مشاكل وكانت تتغير الحياة بيني وبينه كل يوم، والحياة كانت سهلة والحرج كان يزول بيني وبينه مع مرور الأيام.

وتابعت علياء قائلة «بعد سنة و3 شهور من الجواز، كنا عند أسرته في البيت وأحنا مروحين كان بيشتري حاجات وموبايله كان في إيدي وجات له رسالة مكتوب فيها المنطقة نورت أنا شوفتك وأنت مشوفتنيش، ولما روحنا البيت سألته على الرسالة قالي وأنا مالي معرفش مين».

حصلت بيني وبينه أول مشكلة.. أضافت علياء في قصتها قائلة «بعد حوالي سنتين جواز كنا عند أهله ونزل لأصحابه ولما رجع لقيته مش طبيعي في الكلام وقالي أنا كنت مع أحمد صاحبي، وعشان هو بيكدب وأحنا نازلين لقيته وقف مع واحد صاحبه وسأله على أحمد قاله لسه شايفه صاحبه قاله ده مسافر».

وأكملت علياء «لما روحنا البيت سألته عن اللي حصل قالي ده أحمد تاني غير اللي أعرفه، وطبعا أنا كنت عارفة أن في حاجة غلط، ولما روحنا المرة اللي بعدها عند والدته بصيت من ورا الشباك ولقيته دخل بيت خطيبته الأولى، وسكت لما روحنا البيت قولت له انت كنت فين قالي كنت مع أصحابي قولت له انت بتكدب».

اختتمت علياء حديثها «اتخانقت معاه وشدينا جامد وقالي اطلعي برا البيت أنا بحبها وعايز اتجوزها وهي خلاص دلوقتي مطلقة وأنا مش عايز اظلمك معايا، ولما نزلت روحت بيت اسرتي جالي وقالي أنا اسف وحقك عليا وقولت له لازم ننفصل ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».