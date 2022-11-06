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على يد شقيقها.. مقتل ربة منزل وصاحب مطعم ظهرا في فيديوهات إباحية هزت البحيرة

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على يد شقيقها.. مقتل ربة منزل وصاحب مطعم ظهرا في فيديوهات إباحية هزت البحيرة

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ربة منزل
Native
Teads
الأحد، 06-11-2022 12:10 م

قضت محكمة جنايات دمنهور، بسجن شخص أقدم على قتل شقيقته وعشيقها، عقب انتشار "مقاطع مخلة" لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة، بالسجن 10 أعوام للمتهم و3 أعوام لكل من شقيقيه لاتهامهم بقتل شقيقتهم وعشيقها، انتقامًا لشرفهم لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في 8 مايو الماضي في مدينة "كوم الحماد" بمحافظة البحيرة، فقد تلقت مديرية "أمن البحيرة"، إخطارا يفيد بالعثور على جثتين بإحدى القرى، حيث جرى التحفظ عليهما داخل مستشفى، وبالفحص تبين مصرع "صاحب مطعم" يبلغ من العمر 45 عامًا، وربة منزل لم يتجاوز عمرها 35 عامًا.

وكان المتهم الرئيسي قد تمكن من استدراج "عشيق شقيقته" إلى أحد المنازل عقب انتشار المقاطع المخلة، وبعد أن بيت النية لارتكاب الجريمة، أقدم على تهشيم رأسه بـ "عصا غليظة" إلى أن لفظ صاحب المطعم أنفاسه الأخيرة، في حين كان دور الأخوين منع وصول أي إغاثة أو مساعدة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول كان قد قتل شقيقته أولا "بغير سبق إصرار أو ترصد"، وذلك بأن هرع صوب المسكن الخاص بها حال إحرازه للأداة "عصا"، وما أن بلغها حتى هوى على رأسها بعدة ضربات باستخدام الأداة، حتى إتمام تهشيمه لها قاصدا من ذلك "إزهاق روحها"، بحسب المصادر الرسمية.
 

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